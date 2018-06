Jövőre már tényleg elkezdődhetnek a Spielberg-féle Halo TV-sorozat munkálatai

A Microsoft még öt évvel ezelőtt jelentette be, hogy Steven Spielberg közbenjárásával egy televíziós sorozat készül a Halo franchise alapján, amiről azóta lényegében semmit sem hallhattak a rajongók.

Egészen mostanáig, az Entertainment Weekly értesülései alapján ugyanis végre tényleg zöld utat kapott a széria, aminek jóvoltából, méghozzá a Rise of the Planet of the Apes után jól ismert Ruppert Wyatt produceri teendői mellett.Ami még biztosnak tekinthető a magazin szerint, hogy a Halo TV-sorozat első évada 10 epizódot tartalmaz majd, és Spielberg állítólag személyesen nem veszi ki a részét a munkából - csak a hozzá köthető filmes csapat -, ellenben a 343 Industries folyamatosan szemmel tartja a munkálatokat.