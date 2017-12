Jövőre már hivatalosan is betegség lesz a videojáték-függőség

A játékfüggőség eddig is egy létező betegség volt, azonban a videojátékok kapcsán ezt valamiért nem akarta elfogadni az orvostudomány, de az Egészségügyi Világszervezet a napokban bejelentette, hogy jövőre minden megváltozik.

A WHO ugyanis 2018-ban egy újabb diagnosztikai kézikönyvvel jelentkezik, amelyben az emberiség által ismert betegségeket foglalják össze, és a hírek szerint ebbenA WHO egyik munkatársa a New Scientistnek bővebben is nyilatkozott a videojáték-függőség betegségként való elismeréséről, amivel kapcsolatban kiemelte, hogy a probléma kapcsán az orvosoknak fel kell ismerniük, hogy az efféle szenvedélynek rendkívül komoly következményei lehetnek a mentális egészség tekintetében.Ez nyilván nem heti néhány órányi játéktól alakul ki, de a kézikönyv szerint,, és ez az állapot hosszú időn keresztül fennáll, akkor annak olyan egészségügyi kockázatai jelentkezhetnek, mint az alvásproblémák, a depresszió vagy a rendszeres táplálkozás és tisztálkodás elhanyagolása.A WHO szerint évek óta dolgoztak már azon, hogy a videojáték-függőséget hivatalosan is betegségként tartsák számon, azonban csak most gyűlt össze annyi bizonyíték, hogy ezt a mentális betegségek legnagyobb szakértői elismerjék, illetve belássák.