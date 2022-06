Jövőre már biztosan lesz E3

Alaposan áthúzta az E3 szervezőinek a terveit a koronavírus-járvány, és bár idén már nyugodtan megrendezhették volna az egyik legnagyobb videojátékos eseményt, az ESA mégis a csúsztatás mellett döntött.

Ez pedig nagyon sok ellenérzést váltott ki a rajongókból, aminek hatására a szervezők most úgy érezték, meg kell szólalniuk a témában, és milyen jól tették, hiszen Stan Pierre-Louis, a szervezet elnöke a The Washington Post-nak elárulta:Ami biztos még, hogy nemcsak klasszikus-, hanem online rendezvény is lesz, hiszen a közönség határozottan igényli mindkét formulát. Remélhetőleg tartalommal is meg tudják majd tölteni az eseményt, hiszen erre mostanában nem igazán került sor...