Jövőre kurrens- és újgenerációs konzolokra is megjelenik a Chernobylite

Bár PC-n már élvezhetjük egy ideje, a The Farm 51 fejlesztői azonban most bejelentették, hogy a STALKER és a Fallout élményét mesterien ötvöző Chernobylite jövő év elején konzolokra is megjelenhet majd.

Méghozzá nem csak a kurrens generációs masinákra, lévén a túlélőhorrorként is definiálható FPS, méghozzá az All in! Games kiadásában, amit természetesen már teljes egészében gatyába rázott formájában szeretne megejteni a játék.Ehhez a fejlesztők PC-re is elérhetővé tesznek egy olyan orbitális méretű és tartalmú javítást, amihez az alábbiakban egy friss kedvcsinálót egyaránt megtekinthetsz. Valahogy így fog kinézni majd konzolokon is a Chernobylite

