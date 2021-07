Jövőre érkeznek a helikopterek a Microsoft Flight Simulatorbe

A Microsoft Flight Simulator legutóbbi fejlesztői frissítése élesedett a játék weboldalán, amiben találni néhány izgalmas információt arról, hogy mi vár ránk a jövőben az alkotás kapcsán, ezáltal jobban elhelyezhetjük a radaron a későbbieket.

Július 27-én élből lehetővé teszik az Orbis Flying Eye Hospital felfedezését. Hogy az micsoda? Az Orbis Flying Eye Hospital egy nagy átalakított teherszállító repülőgép, amely számos országba repül annak érdekében, hogy szemgondozást biztosítson azoknak, akik nem engedhetik meg maguknak.Amint a blogbejegyzés megjegyzi, a Nemzetközi Vakságmegelőzési Ügynökség szerint a világon 295 millió ember szenved közepesen súlyos és súlyos látásvesztéssel, és ennek 77%-a teljesen elkerülhető. A szóban forgó repülő teljes pompájában lesz felfedezhető minden Flight Simulator játékos számára július 27-én.Emellett az is kiderült, hogy érkezik egy visszajátszás funkció, a több képernyő támogatása, illetve hamarosan bevezetik a helikoptereket is, melyeket már egy ideje terveznek, de várhatóan jövőre élesítik is őket.