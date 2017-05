Jövőre a visszatér a 2K egyik legnagyobb sorozata: jöhet az új Borderlands?

A Take-Two a legfrissebb üzleti jelentését követően, egy befektetőknek szánt előadás során kiemelte, hogy bár az előttünk álló hónapok igencsak szegényesek lesznek a részükről - hiszen csak sportjátékok érkeznek tőlük -, azonban jövőre odavágnak a lovak hátsójára.

Megtudtuk ugyanis, hogy a Red Dead Redemption 2 mellett, ami bár csak a 2019-es pénzügyi esztendőben robog be - tehát jövő április után -, de érkezik és ez már tény.Hogy miről beszélhetett a kiadó a készítőknek? Bár szóba jöhet még néhány egyéb projekt is - Bioshock ugyebár -, a legnagyobb valószínűsége azonban mégis annak van, hogy a 2K Games jövőre egy új Borderlands-játékkal lep majd meg minket.Merthogy a Borderlands 3 a háttérben már gőzerővel készülődik, ezt mindenki tudja, miután Randy Pitchford korábban többször is megerősítette ilyen-olyan formában. Persze azért várjuk ki a végét...