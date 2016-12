Jövő őszig még jönnek Firefox frissítések a Microsoft kiöregedő rendszereire

Manapság egy új rendszer telepítése után az első szoftverek egyike egészen biztosan egy böngésző, mely legtöbbször vagy a Google Chrome vagy pedig a Mozilla által fejlesztett Firefox.

A két óriási harca rengeteg platformra, funkcióra és apróbb dolgokra is kiterjed, melyek között bizony fontos szerepet kap a támogatás is. Nagyon sok felhasználó ugyanis még korábbi rendszert futtat a böngészésre alkalmas készülékén és nem mindegy, hogy kedvence meddig támogatja az adott rendszert. A Firefox nemrég az igencsak kiöregedő Microsoft fejlesztéseket használó PC-s tábort nyugtatta meg, hiszen kijelölték a böngészőjük XP és Vista támogatásának határidejét.A hivatalos fejlesztői blogjuk szerint. Ennek megfelelően jövő őszig érkeznek majd szoftveres frissítések és hibajavítások, utána pedig már amúgy is illene legalább Windows 7-re frissíteni.