Jövő októberben rajtol el a Sly Cooper animációs sorozat

Mindenki kedvenc tolvaja már jó ideje nem kapja meg a játékipartól azt a figyelmet, melyet Sly Cooper és kompániája egyébként megérdemelne, de szerencsére más médiumon keresztül újra berobban a mosómedve a köztudatba.

Tavaly a Sony már megszellőztette , hogy tervben van egy televíziós sorozat az említett brand alapján, most pedig meg is kaptuk az első részleteket, miszerint, majd 2020 júliusától folytatódik a második félévad.11 perces epizódokban fog Sly, Bentley, és Murray szórakoztatni minket, a szériában pedig keveredni fog a humor és az akció, ahogyan azt egyébként a játék alapján el is vártuk. A 2014-ben bejelentett filmadaptációval továbbra sem tudjuk mi történt, egy előzetesen kívül semmi hír róla azóta sem, de legalább ily módon láthatjuk majd a tolvajokat akcióban.