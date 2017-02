Jövő márciusig jön az új Bioware-játék és az új Need for Speed is!

Befutott az Electronic Arts legfrissebb üzleti jelentése, amely 2017 harmadik pénzügyi negyedévét hivatott összefoglalni számunkra, és ahogyan az várható volt, nem is annyira a céges ügyek, mint inkább a jövőben megjelenő játékok voltak az izgalmasabbak benne.

Haladjunk szépen sorban! Kiderült például, hogy a Bioware legújabb alkotása, a sokat hangoztatott új IP, és bár lesznek benne RPG elemek, sőt a narratíva és a karakterek is magukon hordják majd a csapat jellegzetességeit, azonban egy új univerzum, egy új sztori, vadonatúj hősök, és ami ennél is fontosabb, teljesen új játékmenet vár majd ránk, méghozzá 2018 márciusáig betervezett megjelenéssel.Az EA megerősítette továbbá- ha minket kérdeztek, akkor idén ősszel -, amiről az EA azt nyilatkozta, hogy minden idők legizgalmasabb és legszebb alkotása lesz a sorozatból, amivel kapcsolatban a kinézet mellett az innovációra, az új ötletekre is komoly figyelmet szenteltek. Andrew Wilson kiemelte még, hogy az egyelőre cím nélküli alkotás minden eddiginél jobban épít majd a kooperatív online játékra, és sokkal jobban kötődni fog a korábbi NFS-részekhez, mint a Rivals tette azt.A jelentésből természetesen hallottunk már a vélhetően ősszel érkező Star Wars Battlefront 2-ről is, ami minden eddiginél szebb jobb és nagyobb lesz. A játékot a DICE, a Motive és a Criterion közösen készítik, akik újabb játékmódokon is dolgoznak a háttérben.Az EA persze összesített is egy kicsit az eddigi megjelenések kapcsán, így kiderült, hogy a megjelenéskor a Battlefield 1 50 százalékkal több játékossal rendelkezett, mint korábban a Battlefield 4, az alkotás pedig konkrétanSzintén nagy sikernek örvendett a FIFA 17 is, amely, és csak egyjátékos módjával 10 millióan játszottak. A Titanfall 2 azonban az EA szerint sokkal rosszabbul teljesített, mint várták, azonban a kiadó kiemelte, hogy sem a sorozatban, sem a csapatban nem rendült meg emiatt a bizalom.