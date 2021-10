A Square Enix bejelentette, hogy Strangers of Paradise: Final Fantasy Origin cím alatt mikor érkezik egy akció-RPG spin-off, amelyet az a Team Ninja készít, akiknek többek között a Nioh-játékokat is köszönhettük.

A konkrét megjelenési dátumot, és elnézve, hogy egy eredetsztoriként szolgál a komplett Final Fantasy univerzumhoz, így hasonló hangulatot, grafikát és élményt kell majd várni. PC-re az Epic Games Store exkluzivitásán robog be, de PlayStationre és Xboxra is ki fogják adni.Az alábbiakban tekinthetitek meg az új trailert, amely többek között a szóban forgó dátumról is lerántották a leplet, viszont mindezt már ti magatok is szemlézhetitek. Vessétek rá magatokat!

