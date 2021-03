A taktikai szerepjátékok kedvelőinek legnagyobb örömére hamarosan egy újabb nagyágyúval bővül a műfaj, méghozzá a sci-fi tematikával kiegészülve - köszönhető mindez a Heart Shaped Games fejlesztőinek.

Az alkotók ugyanis gyakorlatilag befejezték a We Are The Caretakers munkálatait, és kijelölték hozzá az április 22-ét, mint megjelenési dátumot, ami készakarva történt, lévénA játék elsődlegesen azoknak ajánlott, akik olyan műveken nőttek fel, mint a Darkest Dungeon, az Ogre Battle vagy az XCOM, hiszen itt is rendkívül összetett élmények, csapatépítés, körökre osztott megoldások és egyebek várnak ránk.

