Jövő hétvégén minden platformon ingyen lesz a For Honor

A Ubisoft már most bejelentette, hogy érdemes lehet mindenkinek szabaddá tennie magát a jövő hétvégén, lévén minden platformon ingyenessé teszik majd ideiglenesen a For Honor című akciójátékot.

A lehetőség május 3-án indul és egészen május 6-ig tart, az ingyenes változat pedig azon túl, hogy fellelhető lesz PC-n és konzolokon egyaránt, a teljes játékhoz ad hozzáférést, ezáltalA szokásos módon a For Honor természetesen egy akciós vásárlási lehetőséggel is gyarapodik ebből az alkalomból, ezáltal a digitális disztribúciók kínálatában 75 százalékkal olcsóbban szerezehetjük be a játékot május 15-ig, ha megtetszett volna.