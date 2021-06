Jövő hétvégéig ingyen játszható a Sapienza pálya a Hitman 3-ban

Az IO Interactive bejelentette, hogy a Hitman 3 -ban egészen július 4-éig ingyen lesz játszható a Sapienza pálya, ami azt jelenti, hogy jövő hét vasárnapig bérmentve beleugorhatunk a kérdéses helyszín által nyújtott élményekbe.

A Sapienza még 2016-ban jelent meg az első rebootolt Hitmanben, és kompatibilis a jelenlegi játékkal, csakúgy, mint az összes többi térkép, és tartalmazza a World of Tomorrow küldetést. Ebben megpróbálunk elpusztítani egy DNS-specifikus vírust, és le kell vadásznunk Silvio Carusot és Francesca De Santist, a Ether Biotech Corporation tudósait.A térképpel és a küldetéssel együtt érkezik az új Elusive Target is, aki a The Twin kódnéven fut, és a koncepció most is a szokásos: egy lehetőségünk van megpróbálni leszedni, onnantól tovaszáll.

