Jövő héttől már otthon is dolgozhatunk a The Sims 4-ben

Még mindig tetemes rajongótábor istápolja virtuális karakterét a The Sims 4 -ben, emiatt az EA és a Maxis folyamatos frissítéseken ötletel a legnépszerűbb életszimulátor számára, ami április 16-án, azaz jövő kedden egy újabb nagyobbacska bővítménnyel gazdagodik.

Az új frissítés központi eleme az lesz, hogy hősünkkel lehetőségünk nyílik majd saját otthonunkból dolgozni, ezáltalis építhetjük karrierünket úgy, hogy nem kell kilépni a házból, amit a Get Famous bővítményhez hasonlóan úgy kivitelezhetünk majd, hogy aláírunk egy ügynökséggel a munkavállaláshoz, mely rögtön elindítja a karriervonalat.A homeworking mellett a Maxis a frissítéssel egy sor új bútort is elérhetővé tesz majd a The Sims 4 keretein belül, de első körben mindez csak PC-n válik elérhetővé, később viszont bizonyára a konzolosok is megkaparinthatják majd.