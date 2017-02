Miután 2015-ben PC-n és mobilon már kellemes sikert aratott, a Bethesda úgy gondolta, hogy itt az ideje egy újabb platformra is leszállítani a Fallout Shelter t, a kiválasztott pedig az Xbox One lett.

Ebből a felindulásból a kiadó hivatalos hírei szerint jövő héten, egészen pontosan, amely teljes Xbox One kontroller támogatással, illetve az eddig megjelent teljes mobilos tartalommal érkezik.Érdekesség, hogy a játék Xbox Play Anywhere támogatással jöhet, aminek jóvoltából Xbox One mellett végre már Windows 10 alatt is játszhatóvá válik a Fallout Shelter