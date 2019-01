Jövő héten visszatér a Fortnite-ba a 14 napos kihívásmaraton

Az Epic Games úgy döntött , ismét lehetőséget biztosítanak a Fortnite -játékosok számára, hogy belevessék magukat a 14 napos challenge-maratont, melynek keretei között számos értékes jutalmat zsebelhetünk be.

Az előző ilyen megmozdulás mindössze pár hete zajlott le, azonban a közösségi médiában rosszul kommunikálta le a stúdió az event végét, és bár megpróbálták kiengesztelésképp minden olyan játékos számára megadni az Equalizer Glider nevezetű jutalmat, aki legalább egy kihívást teljesített a sok közül, ellenben az Epic Games úgy érzi, hogy ezzel nincs elrendezve a dolog.A következő ilyen esemény jövő héten indul, és egészen január 15-ig tart, ráadásul néhány roppant népszerű játékmódot is visszahoznak ideiglenesen, sőt még az előző event jutalmat is ismét be lehet zsákolni, igaz,. Arról még nem érkezett pontos információ, hogy melyik napon kezdődik az event.