A Red Hook Studios bejelentette, hogy terveik szerint néhány nap múlva újabb platformokon is elérhetővé teszik a Lovecraft-inspirálta dungeon crawler, avagy a Darkest Dungeon első nagyobb kiegészítőjeként megismert The Color of Madness-t.

Az expanzió ugyanis várhatóan október 11-én jelenik majd meg Xbox One-ra és Nintendo Switch-re, sőt mi több, ekkor jelenik meg iPad-ra is, méghozzá egy kapcsolódó frissítéssel, mely javítja a kiegyensúlyozottságot, sőt egy extra DLC egység, a The Musketeer szintén csatlakozik majd a bulihoz.Maga a The Color of Madness bővítmény egyébiránt egy teljesen új sztorival és helyszínnel kecsegtet majd a játékosoknak, méghozzá újabb ellenféltípusokkal, bossokkal, valamint egy vérbeli túlélő mókával.