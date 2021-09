Jövő héten tartja meg a Sony a nagy 2021-es játékbemutató eseményét

A Sony végre valahára hivatalosan megerősítette, hogy mikor esedékes a soron következő prezentációjuk, lévén leleplezték, hogy jövő hét csütörtökön, azaz szeptember 9-én ismét megvillantják a közelgő portfóliójukat.

???? Save the date!



PlayStation Showcase 2021 broadcasts live next Thursday. Full details: https://t.co/SN76KFLspG pic.twitter.com/KuN93OMq2d — PlayStation (@PlayStation) September 2, 2021

Ezen a rendezvényen az ünnepi szezonban debütáló címek kerülnek legfőképp terítékre, valamint az azontúl érkező alkotások. Azt már most leszögezték, hogy, úgyhogy aki csak emiatt kapcsolná be a streamet, az fel tud készülni.Itteni idő szerint este 10-kor esedékes a prezentáció, mely nagyjából egy 40 perces megmozdulás lesz. A Horizon: Forbidden West garantálhatóan ott lesz, illetve ami a nagy talány, hogy vajon az egy hónapja kámforrá vált Abandoned is megmutatkozik-e végre...