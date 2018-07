Jövő héten rajtol el az Origin Access Premier, bezár az On The House program

Az E3-on bejelentett Origin Access Premier, mely egy előfizetés ellenében teljes körű hozzáférést biztosít a felhasználónak minden Electronic Arts nevével fémjelzett játékra jövő héten indul, közben viszont szépen csendben megszüntették egy másik szolgáltatásukat.

Az On The House névre keresztelt program 2014 óta köztünk van, pályafutását a Dead Space ingyenessé tételével kezdte, majd sorra jöttek bérmentve különféle játékok a felhasználóknak, és habár nem volt túl sok izmos cím a felhozatalban, azért mégis csak beficcent egy Battlefield 3, vagy éppenséggel egy Dragon Age: Origins.Amiket eddig gyűjtöttünk be a szolgáltatásnak hála, azokat továbbra is megtarthatjuk természetesen., mely esetében havi vagy éves előfizetésért cserébe azonnal játszhatunk a kiadó égisze alatt megjelent jóságokkal.