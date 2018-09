Jövő héten rajtol a The Council negyedik epizódja

A Big Bad Wolf által fejlesztett és Focus Home Interactive által kiadott The Council című epizodikus játék utolsó előtti epizódja, a Burning Bridges pontos megjelenési dátumot kapott, mely tovább görgeti az előzmények által felvázolt sztoriszálakat.













A 18. században játszódó stuff jókora rajongó tábort tudhat maga mögött, rengetegen várják tűkön ülve, hogy mégis hogyan fog Louis története lezárulni,, lévén ekkor rajtol el a negyedik epizódként szolgáló Burning Bridges.A játék nagyban a politikai manőverezésről és az egymás kijátszásáról szól, ráadásul egy pofás RPG-szerú szisztéma is helyett kapott a The Council ban, hiszen karakterosztályok és képességfák is várják a játékost, tehát egy meglehetősen sokrétű dologról van szó. Néhány új kép is befutott az új epizódhoz: