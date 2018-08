Jövő héten mutatkozik be a The Quiet Man, a Square Enix újdonsága

A stúdió a júniusi ígéretét betartja, hiszen egy augusztusra datált bővebb bemutatásra adták a szavukat, az idő pedig elérkezett,a Square Enix hivatalos YouTube csatornáján.Az előzetes információk alapján kicsit az A Way Outhoz hasonlít a stuff, lévén elvileg egy nekifutással végigjátszható lesz, és egy sztori központú élménynek ígérkezik. A The Quiet Man még nem rendelkezik megjelenési dátummal - remélhetőleg jövő héten erre is fény derül -, viszont azt tudjuk, hogy PC-re és PlayStation 4-re érkezik.