Jövő héten megnyitja kapuit a kaszinó a GTA Online-ban, trailerrel ünneplünk

Szinte már elkönyveltük, hogy legkorábban csak augusztus vége felé tehetjük rá a mancsunkat a GTA Online kaszinójára, ellenben most megérkezett a Rockstar Games által a hivatalos bejelentés, avagy az örömteli hír.

Jövő hét keddtől, pontosabban július 23-ától nyitja meg kapuit a kaszinó a játékosok előtt, ahol egyaránt játszhatunk pókert, blackjackezhetünk, roulette is akad, virtuális lóversenyre is fogadhatunk, valamint a félkarú rablóval is szorosabb barátságot ápolhatunk.További infókat vélhetően addig is kapni fogunk, merthogy a látott jelenetsorok alapján könnyedén asszociálhatunk, hogy bizony új küldetéseket,, de erre egyelőre ne vegyünk még mérget.

Nézd nagyban ezt a videót!