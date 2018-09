Jövő héten már kipróbálható lesz a FIFA 19

Az utolsó simításokat végzi az EA Sports csapata a FIFA 19 -en, amihez csak úgy, mint a korábbi években, úgy természetesen idén is készítenek egy kipróbálható változatot, mely a csapat hírei szerint már célegyenesbe került.

Olyannyira, hogy most pontos megjelenési dátummal is szolgáltak hozzá, így megtudtuk, hogy, mint ahogyan azt a korábbi évek gyakorlata alapján már néhány nappal ezelőtt pletykálták is több helyen.Azt sajnos egyelőre még nem tudni, hogy a FIFA 19 demója pontosan mit tartalmaz majd, ellenben azt még igen, hogy a kipróbálható változat után nem kell sokat várni a végleges változatra sem, az ugyanis szeptember 28-án jön PC-re, PS3-ra, PS4-re, Xbox 360-ra, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re.