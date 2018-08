Jövő héten leplezik le a Destiny 2 újragondolt harcrendszerét

Az Activision és a Bungie szerelemgyermekét lehet sok jelzővel illetni, de azt talán senki nem vitatja el a Destiny 2 -től, hogy a legkevesebb panasz a gunplayre érkezhet, mégis a fejlesztők frissítenek a játék ezen aspektusán.

A stúdió egy blogbejegyzésben közölte, hogy az újdonságokat egy élő közvetítés berkein belül fogja leleplezni,. A livestreamet majd a Bungie hivatalos Youtube és Twitch csatornáján is tudjátok követni.Annyit már korábban megszellőztettek a srácok, hogy PvP-ben kevesebb ideig fog tartani egy-egy gyilkosság, tehát egészen biztosan érinteni fogják ezt a témakört is. A bejegyzésben egyébként felsorolás szintjén megtalálható az összes felszerelés ami eltávolításra kerül a játékból a negyedik szezon indulásával, jó néhány közülük azonban vissza fog térni, ezúttal már az új rendszert figyelembe véve.A bejelentéshez egy nyúlfarknyi előzetes is dukál, csekkoljátok!

