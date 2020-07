Jövő héten kezdődnek a World of Warcraft: Shadowlands bétái

A Blizzard nem teketóriázik, bejelentették, hogy mikor lehet kipróbálni a következő World of Warcraft-expanzióként ismeretes Shadowlands-et, ráadásul kevesebbet kell rá várni most már, mint azt elsőre hinnénk.

A fejlesztők elmondása alapján jövő héten kapunk lehetőséget a Shadowlands-es bétakörökre, amiben mindent meg fogunk találni, amit a végleges variánsban is, csak éppenséggel a kellő finomhangolás hiánya nélkül. A szintsapka 60-ra lesz korlátozva, viszont az endgame tartalmakból is kapunk egy kis ízelítőt így.A teljes Shadowlands megjelenés valamikor ősszel esedékes majd, addig is viszont azt tervezi a Blizzard, hogy idén nyáron további információkat osztanak meg a szóban forgó újdonságról. Várjuk kíváncsian!