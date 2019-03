Bár kalandos utat járt be a The Walking Dead: The Final Season , Clementine történetének végső fejezete nagyon hamar berobog, ami azt jelenti, hogy a megboldogult Telltale-esek egészen biztosan megsiratnak minket a nagy búcsúval.

Merthogy bizony hét évvel ezelőtt ismertük meg azt a Clementine-t, aki a szemünk előtt vált ártatlan kislányból igazi túlélővé,, lévén ekkor jön a Take Us Back névre hallgató lezárás.Kaptunk ehhez egy friss előzetest is, hogy azért még lelkiekben felkészüljünk. A The Walking Dead: The Final Season egyaránt elérhető Xbox One-on, PlayStation 4-en, Nintendo Switch-en és PC-n, utóbbin az Epic Games Store exkluzivitásában.

