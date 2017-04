Jövő héten jön a következő ingyenes Titanfall 2 DLC

A Respawn Entertainment és az EA bejelentették, hogy április 25-én érkezik a Titanfall 2 következő ingyenes DLC csomagja, amely A Glitch in the Frontier címmel egy halom újdonsággal gyarapítja az alapokat.

A bővítmény legfontosabb elemei az új pályák lesznek, amelyek között, amelyeket a hír végére beszúrt felvételen alaposabban is bemutatnak nekünk a készítők.A DLC-vel egyébiránt egy halom apró-cseprő frissítés és finomhangolás is jön, ezáltal többek között egy új kivégzés, a Pulse Blade által kivitelezhető Get to the Point, de frissül a főmenü, sőt mi több, a Live Fire játékmódban megjelenik a privát match opciója is többek között.

