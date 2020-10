Jövő héten jön a Ghost of Tsushima kooperatív és New Game+ módja

Ghost of Tsushima Legends expanziója elhozza a korábban már beharangozott kooperatív módot, hovatovább még New Game+ módot is csap az egyébkénti élményhez - most már azt is tudjuk, hogy ez mikor várható.

Október 16-án, azaz jövő hét pénteken robog be a Legends frissítés , amit mindenki ingyen és bérmentve letölthet. Akár kétfős, akár négyfős mókákban is részt vehetünk, különböző kasztokat is választhatunk, úgyhogy összességében egy totálisan új élményre emeli a Sucker Punch a szamurájkodós kalandot.Lessétek meg az alábbiakban a kérdéses trailert, ami kicsit tüzetesebben átveszi, hogy mit is tud a gyakorlatban a Legends frissítés. A New Game+ mód természetesen itt is azt takarja, mint máshol: az elért eredményeinkkel ugorhatunk neki ismét a sztorinak.

