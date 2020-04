Jövő héten jelenthetik be a Fable 4-et?

A Fable 4-et már régóta pletykálják, azonban hivatalosan sosem lett megerősítve, hogy készül, mindössze annyit tudunk , hogy dolgozik valamin az egyébként a Forza Horizon-széria mögött álló Playground Games.

Most felmerült egy teória a rajongók részéről, ami nem is annyira megalapozatlan, hiszen bejelentették, hogy hétfőn izgalmas információkra számíthatunk az Xbox Series X kapcsán, majd ezt tetézte egy neves leaker, Shinobi062 egy olyan pletykával, miszerint "nem kell túl sokat várni az Xbox Series X játékok leleplezésére".A kettőt össze is kötötték gyorsan a fanok. És hogy miként jön a képbe a friss Fable epizód? A szóban forgó szivárogtató megemlítette, hogy gyönyörű fantasy világok, rebootok, nagy sci-fik lesznek leleplezve. Természetesen első alapján indult be a közönség fantáziája, úgyhogy most már nincs más dolgunk, mint várni hétfőig, hátha igaznak bizonyul a pletyka.