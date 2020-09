Jövő héten jelenik meg a Halo 3: ODST PC-re

Szeptember 22-én végre a PC-s közösség is megtapasztalhatja minden idők egyik legjobb, mégis legalulértékeltebb Halo-játékát, amiben történetesen nem is a széria ikonikus figurája, Master Chief szerepel, hanem egyszerű ODST-katonák.

Sőt mi több, ezzel egyetemben az Xbox One-os variánsba is megérkezik az a Firefight mód, ami anno, 2009-ben még totális újdonságnak számított a szérián belül, hiszen egy kooperatív, hullámokban támadó ellenfelekkel megspékelt horda módról van szó. Eddig ez a játékmód hiányzott a Halo: The Master Chief Collection ös kiadásból.Most azonban ezt végre pótolják a 343 Industries srácai, és értelemszerűen a PC-s verzió is alapból úgy jelenik meg, hogy már tartalmazza a Firefight módot. Jó szórakozást kívánunk előre is mindenkinek a játékhoz!

