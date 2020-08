Jövő héten ingyen kapjuk a Remnant: From the Ashes-t

Már megint egy olyan ajánlattal készül az Epic Games Store, hogy a pofánk leszakad, lévén jövő héten nem mást adnak ezek az őrültek totál ingyen és bérmentve, mint a Remnant: From the Ashes -t, ami egy kiváló RPG-TPS.

Ezen kívül jövő hét csütörtöktől, azaz augusztus 13-ától a The Alto Collectiont is ingyen adják, ami meg két gyönyörű mobiljáték portja, egy kollekcióba zsugorítva. Addig is viszont megint van két alkotás, amiket könyvtárba helyezhetünk: ezek aés aEzeknek a bezsebeléséhez nincs más dolgunk, mint ellátogatni az Epic Games Store kapcsolódó oldalára , kicsit lejjebb görgetni, és máris elénk tárulnak az ingyen beszerezhető lehetőségek. Azért ezek ütős ajánlatok, valljuk be!