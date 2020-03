Jövő héten indul a Roller Champions zárt alfája, amire bárki regisztrálhat

Egy komplett információcsomagot kaptunk a Ubisoft részéről a görkorcsolyázás legmagasabb szintjét kínáló Roller Champions -ról, így megtudtuk, hogy a játékhoz a jövő héten indulhat a sokak által régóta várt zárt alfa.

A kérdéses tesztek március 11-én rajtolnak és egészen március 23-ig tartanak majd, aki pedig szeretne, az szabadon regisztrálhatja magát rá a hivatalos oldalon , legalábbis abban az esetben, ha rendelkezik játékra alkalmas PC-vel, hiszen egyelőre csak ezen a platformon lesz elérhető a teszt.Hogy más nem is volt beharangozva a Roller Champions kapcsán? Való igaz, de a Ubisoft most megerősítette, hogy konzolokra, így PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt elhozzák az alkotást, sőt mobilos verziók is születnek belőle valamikor 2020-ban. Friss kedvcsinálót is kaptunk:

Nézd nagyban ezt a videót!