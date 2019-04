Nagy tavaszi eventet indít útnak a Bungie a Destiny 2 keretein belül, mely The Revelry címmel napra pontosan április 16-án veszi kezdetét, és egészen május 7-ig bezárólag várja majd a játékosokat.

A nagy esemény részeként rengeteg extra vár a rajongókra, virágok, nyuszifülek és kihívások egész sokasága, melyek részeként új páncélt oldhatunk fel magunknak, sőt mi több, még egy egzotikus fúziós fegyverért is csatába indulhatunk.Ha érdekel a dolog, nincs más dolgod, mint az említett időpontban, és ő rögtön eléd is tárja a lehetséges aktivitásokat, melyek részeként még a félelmetes Verdant Erdőbe is visszatérhetsz majd.