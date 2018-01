Jövő héten indul a Call of Duty WWII: The Resistance Community Event

A Sledgehammer Games és az Activision több mint egy teljes hónapon át tartó eseményről jelentett nekünk a Call of Duty WWII kapcsán, ezáltal megtudtuk, hogy január 23-án, azaz jövő kedden startol a The Resistance Community Event, mely egészen február 27-ig tart.

A kérdéses esemény során minden résztvevő garantáltan hozzáférhet majd(Volkssturgewehr puska, ORSO gépfegyver, 9mm SAP pisztoly), de megérkezik vele az alkotásba, avagy az ellenállás divíziója, melyben lehetőségünk lesz egy halom partizántechnikát elsajátítani a harcokhoz.Ha mindez nem lenne elég,. Az egyik a Demolition lesz, mely a Search and Destroy-hoz hasonló élményeket garantál és régóta része a Call of Duty franchise-nak, míg a második a Prop Hunt névre hallgat, és a Call of Duty: Modern Warfare Remastered-ből tér vissza. Itt egy kis kedvcsináló a banzájhoz:

