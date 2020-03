Jövő héten három játékot is ingyen ad az Epic Games Store

Március 12-étől kezdve megint érdemes lesz felnézni az Epic Games Store-ra, hogy bezsákoljuk az újdonsült ingyenes szoftvereket, főleg azért, mert ezúttal kapásból három alkotást dobnak utánunk.

Egyrészt az Anodyne 2: Return To Dust, másrészt a Mutazione, harmadrészt pedig az A Short Hike lesz ingyenesen katalógusba helyezhető. Kisebb címekről van szó, ám könnyen meglehet, hogy valaki az ízlésének megfelelő gyöngyszemet vél majd felfedezni közülük.Addig is pedig mi tölthető? Ahogyan arról írtunk már a napokban, az Offworld Trading Company és a Gonner megy teljesen ingyen a kérdéses disztribúciós felületen , úgyhogy ha még nem tetted zsebre ezen játékokat, akkor igyekezz, le ne késs róluk. Most még egy hetetek van megszerezni ezeket, de jobb előbb, nehogy elfelejtsétek esetleg.