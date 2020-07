Jövő héten három játékot ad ingyen az Epic Games, köztük a Killing Floor 2-t

Ezen a héten arcon csapott mindenkit az Epic Games Store azzal, hogy az utolsó pillanatban kivették az e heti ingyenes játékok közül a Conan Exiles-t, ebből fakadóan csak és kizárólag a Hue nevű alkotás tölthető le, azonban a jövő héttel kompenzálni terveznek.

Július 9-étől három ingyen szoftvert fognak adni, ráadásul nem is gyenge a felhozatal: élből ott van a, amely beszerezhető lesz, de mellette anévre hallgató stratégia is könyvtárba kerülhet július 9-étől.Ezek mellett pedig ais 0, azaz nulla forintért fog pörögni, úgyhogy mindenképp egy jó ajánlat elé nézünk. Az Epic Games elmondása szerint a Conan Exiles hamarosan lesz még ingyenes, addig is viszont be kell érnünk a Hue-val, amit július 9-éig lehet lepattintani, ha IDE KATTINTASZ