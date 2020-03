Jövő héten friss infókat árul el a Microsoft az Xbox Series X-ről és a Project xCloudról

Kemény évnek nézünk elébe a koronavírus miatt, hiszen a koronavírus rengeteg iparnak elég alaposan betesz, így az újgenerációs konzolok kapcsán is meglepően nagy a csend, ám hamarosan a Microsoft előhozakodik egy sor friss hírrel.

Eredetileg a GDC 2020-on beszélt volna bővebben a redmondi óriás az Xbox Series X-ről és a Project xCloud streaming platformról, de mivel az esemény kaszát kapott, így úgy döntöttek, hogy a jövő héten tartanak egy streamet , ahol elmondják, amit akartak. Két közvetítés is lesz, március 17-én és 18-án, helyi idő szerint délután 5 órás kezdéssel.Az igazán izgalmas a 18-ai stream lesz, lévén, valamint a DirectX friss újításai is sorra kerülnek, mint például a ray-tracing. Értelemszerűen mindenről be fogunk számolni, úgyhogy nem maradtok le semmiről!