Jövő héten érkezik PC-re a No More Heroes első két része

A Marvelous! és a Grasshopper Manufacture közös gyermekei, az első két No More Heroes játék a jövő hét folyamán ellátogat PC-s platformra is, ugyanis bejelentették, hogy június 9-én kerül fel mindkét epizód a Steam kínálatába.

Az első felvonás eredetileg még 2007-ben debütált Nintendo Wii-n, majd a folytatás 2010-ben látott napvilágot. Mind a kettő HD textúrák köntösében kerül át PC-re, valamint természetesen, ahogyan azt ilyen gyors és intenzív játékoknál el is várhatjuk.Ezen népszerű hack and slash címeket talán senkinek nem kell bemutatni, miután óriási kultusznak örvend a franchise, viszont ha eddig kimaradtál a No More Heroes által jegyzett élményből, most itt a nagy lehetőség, hogy vegyél egy szeletet a tortából!