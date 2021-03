Jövő héten érkezik PC-re a Crash Bandicoot 4: It's About Time

Gyakorlatilag már minden aktív platformra elérhetővé vált a Crash Bandicoot 4: It's About Time, azonban egyvalamivel még adósak maradtak nekünk a készítők, egészen pontosan a sokak ált PC-s változattal.

A hírek szerint azonban erre sem kell már sokáig várni, hiszen vészesen közeleg felénk a számítógépes átirat megjelenése, mely napra pontosan, de egyelőre sem dobozos változatról, sem más digitális platformon való megjelenésről nem hallottunk még.Arról viszont igen, hogy a Crash Bandicoot 4: It's About Time PC-s változatával együtt ünnepelhetjük a franchise 25. évfordulóját is, aminek apropójából a Toys for Bob csapata új Bare Bones skinekkel vértezi fel Crash-t és Cocót.

