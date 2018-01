A Nintendo és az Image & Form Games bejelentették, hogy tovább folytatják az általuk készített nagyszerű SteamWorld Dig -sorozat portolását Nintendo Switch-re, ezáltal jövő héten már érkezik is az első epizód.

A történet érdekessége, hogy a fejlesztők már tavaly elkészítették a SteamWorld Dig 2-t és a SteamWorld Heist: Ultimate Edition-t Switch-re, ezáltal egy régi tartozásukat törlesztik most azzal, hogy végre az eredeti első részt is elhozzák a konzolra.A játék a készítők tervei szerint február 1-jén roboghat be a Nintendo új konzoljára, és a 10 dolláros árcédula miatt még a pénztárcánkat sem kell túlzottan kinyitni hozzá.