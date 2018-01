A Red Hook Studios bejelentette, hogy miután még mobilokon is sikerült megvetniük a lábukat a Darkest Dungeon című indie szerepjátékkal, hamarosan Nintendo Switch-re egyaránt leszállítják majd sötét dungeon crawlerüket.

Minderre napra pontosan január 18-án kerülhet majd sor, méghozzá 25 dolláros árcédulával, a korábban megjelent összes letölthető tartalom társaságában, amelyekért további összegeket kérnek el a fejlesztők, így a The Crimson Court 10 dollárba, a The Shieldbreaker pedig további 4 dollárba kerül. Darkest Dungeon korábban megjelent már PC-re, PS4-re, PS Vitára és iPad-ra is, az eShop kínálatából azonban jövő héttől már Nintendo Switch-re is beroboghat.