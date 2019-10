Jövő héten érkezik Basara, a Samurai Shodown következő harcosa

Napokon belül újabb veszélyes harcossal bővül majd a Samurai Shodown kínálata, az SNK ugyanis bejelentette, hogy terveik szerint október 15-én bukkanhat majd fel a bunyós játékon belül Basara karaktere.

A szimplán csak "hóhérként" is becézett újonc már megjelenésével is üde színfoltja lesz a játéknak, de a kék haj mellett leginkább a pengéire kell odafigyelniük a rajongóknak, merthogy azokkal bizony óriási károkat tud okozni a nagy bunyók során.Basara egyébiránt annak idején, és őrült nevetése még ma is hajlamos sokaknak rémálmokat okozni a múltból. Illetve nemsokára a jelenből is, hiszen Basara itt van már a kanyarban, ha pedig megvettük korábban a szezonbérletet, akkor már csak le kell majd tölteni a játékhoz.

