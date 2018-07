Jövő héten érkezik a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítőt felvezető frissítés

A Blizzard bejelentette, hogy a szokásoknak megfelelően ismét egy nagyobbacska frissítéssel vezetik majd fel a World of Warcraft következő kiegészítőjét, mintegy előkészítve a terepet az új tartalmak számára.

A 8.0-s sorszámot kapott úgynevezett pre-patch a tervek szerint napra pontosan, és szokás szerint nem kell mást tennünk letöltéséhez, mint elindítani a Battle.net-et, és megvárni, amíg az MMO frissíti a fájlokat.Amennyiben kíváncsi vagy arra, hogy miért is kell pre-patch a World of Warcraft: Battle for Azeroth kiegészítőnek, egyáltalán mit kapunk majd ezzel a javítással, nézzétek meg a Blizzard aktuális videóját, melyben éppen erről lesz szó.

Nézd nagyban ezt a videót!