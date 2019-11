Jövő héten érkezik a We Happy Few utolsó DLC-je

Ahhoz képest, hogy mennyire szétkapta a közönség és a kritika is a Compulsion Games hosszú idő óta készülő alkotását, a We Happy Few -t, elég szépen kitartottak mellette néhány DLC erejéig - hamarosan az utolsó kiegészítését is megkapja.

A We All Fall Down annak rendje és módja szerint minden platformra ellátogat, ebből fakadóan PC-n, PS4-en és Xbox One-on is élvezhető lesz az élmény, ami nem melleslegPersze ha rendelkezel a játék szezonbérletével, akkor nem kell kicsengetni plusz összeget érte. A DLC érdekessége, hogy Victoria Byng felett vehetjük át benne az irányítást, aki a fősztori antagonistája volt, így merőben más megvilágításba helyezhetik a karakterét.

