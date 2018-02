Jövő héten érkezik a történelemóra az Assassin's Creed Origins-be

A Ubisoft legfrissebb bejelentései szerint már nem kell sokáig várnunk arra, hogy élő történelemkönyvvé tegyük az Assassin's Creed Origins-t, lévén jövő héten érkezik a játékhoz már korábban bejelentett Discovery Tour Mode.

Aki esetleg most hall először erről, a kérdéses játékmód lényege röviden és tömören az, hogy küldetések, ellenfelek és akciók nélkül lehetővé teszi, hogy körbejárjuk az ókori Egyiptomot - illetve a játékban megalkotott óriási virtuális világot -, ésA játékmód február 20-án érkezik egy ingyenes frissítés részeként minden egyes platformra - PC-re önmagában is elérhető lesz 20 dollárért -, és betöltését követően a játékosok mintegy 75 túrán vehetnek részt, melyekkel alaposabban megismerkedhetnek például a piramisokkal, az egyiptomiak mindennapjaival, kultúrájukkal, szokásaikkal, de még a rómaiakkal is.A Ubisoft szerint, és a játékosok saját avatárjaikkal tudnak részt venni rajtuk, miközben bejárhatják az Egyiptomi Birodalom ismert helyszíneit és megismerkedhetnek a korabeli hírességekkel is.