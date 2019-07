Jövő héten érkezik a The Church in the Darkness, a hetvenes évekbe repítő őrült szektás kaland

A Paranoid Productions és a Fellow Traveler bejelentették, hogy sok-sok évnyi fejlesztés után végre pontot tettek a The Church in the Darkness munkálatainak a végére, aminek jóvoltából pontos megjelenési dátumot is kijelöltek hozzá.

Így kiderült, hogy az alkotás augusztus 2-án, azaz jövő pénteken jelenhet majd meg, érdekesség pedig, hogy nemcsak PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, hanem Nintendo Switch-re is elhozzák az élményt, amiről a dátum bejelentésével együtt jelentettek először.Aki most hallja először a The Church in the Darkness nevét, az egy felsőnézetes akció-kalandot képzeljen el,és egy Vic nevű ex-zsaruval, aki ráakad egy titkos szektára, akik Freedom Town név alatt egy saját várost építettek fel maguknak, és rengeteg rejtélyes gyilkosság, valamint egyéb bűncselekmény köthető a nevükhöz, sőt Vicnek még személyes érintettsége is van a dologban a családja révén...

