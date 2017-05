A lengyel Flying Wild Hog bejelentette, hogy bár elég sok időbe telt, de pár napon belül végre konzolokra, így PS4-re és Xbox One-ra is beroboghat majd a Shadow Warrior 2

A csapat hírei szerint erre napra pontosan, méghozzá a hírek szerint 40 dolláros árcédulával, amiért cserébe az első epizód ingyen letölthető változatához is hozzáférhetünk majd.Hogy a konzolos verziókhoz járni fog-e a PC-re korábban megjelent Way of the Wang DLC, azt nem tudni még, de ha a lemezen nem is lesz rajta, később biztosan beroboghat hozzá, méghozzá az ingyenes Bounty Hunt DLC-vel egyetemben.