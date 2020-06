Jövő héten érkezik a Minecraft: Dungeons első DLC-je

A soványka tartalom miatt mostanra talán már mindenki kimaxolta a Minecraft: Dungeons -t, így éppen ideje lenne, hogy kiadja a Mojang a korábban már beharangozott, legelső DLC-t, amely Jungle Awakens néven kalauzol el minket a dzsungeles környezetbe.

A rengeteg új loottal, ellenséggel és helyszínnel szolgáló expanzió jövő hét szerdán szállingózik be közénk, amely a tervek szerint fizetős DLC formájában kerül a publikum elé, viszont ne csüggedjen az se, aki nem szeretné kinyitni a pénztárcáját, lévén jönEbben kapunk egy vadonatúj dungeont, balansszal kapcsolatos változtatásokat, illetve friss felszerelési tárgyakkal is kiegészítik az egyébkénti palettát. Ha viszont a fizetős expanzióra fáj a fogad, akkor is vésd be a július 1-jét a naptáradba!