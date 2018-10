Jövő héten érkezik a Kingdom Come: Deliverance - Amorous Adventures DLC

Rendhagyó DLC csomaggal gyarapodik jövő héten a Kingdom Come: Deliverance , a Warhorse Studios ugyanis bejelentette, hogy október 16-án teszik elérhetővé a rajongók számára az Amorous Adventures címre hallgató bővítményt.

A kérdéses expanzió főszereplője Hans Capon lesz, a szívek meghódítója, akinek segítséget kell nyújtanunk abban, hogy meghódíthassa a csodálatos Karolinát, azonban a valósághoz hasonlóan ez egyáltalán nem lesz túl egyszerű feladat, ezáltal küldetéseink során elveszettAz egyelőre ismeretlen árcédulával érkező, de biztosan fizetős bővítmény mellett a Kingdom Come: Deliverance a jövő héten egy ingyenes frissítéssel is gazdagodhat, mely Rattay Combat Tournament címmel egy lovagi tornát állít a középpontba, aminek részeként különleges páncéldarabkákat zsebelhetünk be magunknak.

