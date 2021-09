Újabb heti rotáció következik az Epic Games Store-on, melynek keretein belül megérkezett a múlt héten beígért ingyenes játék a digitális platformra, illetve ezenfelül azt is megtudtuk, hogy milyen programmal készülnek a jövő hétre nézve.

Most egészen szeptember 30-áig a The Escapists című, börtönből szökős stratégiai őrületet húzhatjuk be. Itteni idő szerint jövő hét csütörtökig, 17:00-ig tehetjük rá a mancsunkat a szoftverre, onnantól kezdve pedig egy másik ingyenes játék következik. Ha kell a The Escapists, kattints IDE No de mi jön jövő héten? Az Epic Games Store bejelentette, hogy, avagy korunk egyik legrétegeltebb stratégiai címe, a Civilization-széria méltó kihívója. Ez igen!